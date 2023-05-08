Цены на вторичную недвижимость в России растут из-за повышенного спроса покупателей

На данный момент средневзвешенная стоимость недвижимости на 18 региональных рынках России в мае текущего года составила 125,9 тыс. рублей за 1 кв. м. Этот показатель увеличился на 1% относительно прошлого месяца. При этом годовой прирост составляет 3,7%.