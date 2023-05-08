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Цены на вторичную недвижимость в России растут из-за повышенного спроса покупателей

Экономика
Цены на вторичную недвижимость в России растут из-за повышенного спроса покупателей

Средняя стоимость вторичного жилья на крупных региональных рынках России в мае увеличилась на 1% в сравнении с апрелем, сообщает «Коммерсантъ».

Одной из основных причин стабильного роста стоимости квартир рынка вторичного жилья является умеренный спрос со стороны покупателей. Россияне отдают предпочтение вторичке, нежели объектам в новых домах. Таким образом, это приводит к вымыванию наиболее ликвидных предложений.

На данный момент средневзвешенная стоимость недвижимости на 18 региональных рынках России в мае текущего года составила 125,9 тыс. рублей за 1 кв. м. Этот показатель увеличился на 1% относительно прошлого месяца. При этом годовой прирост составляет 3,7%.

Ранее эксперты назвали стоимость вторичного жилья в Москве. В марте 2023 года средняя цена за однокомнатную квартиру в столице составила 9 млн рублей, а двухкомнатной — 13,5 млн рублей.
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