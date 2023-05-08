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Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

Политика
Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

В Конгрессе США призвали военных страны остановить прогнозируемое вторжение мигрантов. О проблеме высказалась представитель парламента Марджори Тейлор Грин.

На личной странице в социальной сети она оставила комментарий, где указала, как можно повлиять на миграционную ситуацию. Грин обвинила президента Джо Байдена в появлении угрозы вторжения. Конгрессвумен считает, что для его остановки следует отправить к границе военных. Она отметила, что вторжение ожидается на этой неделе, при этом ситуация в миграционной сфере уже нестабильна.

Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект, разрешающий пересекать границу представителям ЛГБТ. Прогнозируют, что это приведет к ложным заявлениям для миграции в Соединенные Штаты.
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