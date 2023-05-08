Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

На личной странице в социальной сети она оставила комментарий, где указала, как можно повлиять на миграционную ситуацию. Грин обвинила президента Джо Байдена в появлении угрозы вторжения. Конгрессвумен считает, что для его остановки следует отправить к границе военных. Она отметила, что вторжение ожидается на этой неделе, при этом ситуация в миграционной сфере уже нестабильна.