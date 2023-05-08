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Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курганскую область для координации работы по тушению природных пожаров

Происшествия
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курганскую область для координации работы по тушению природных пожаров

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе.

Планируется, что он совершит облет пострадавших районов Курганской области, после чего проведет координационное совещание с региональными властями. Вместе с Куренковым на место прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.

Пожары в Курганской области уничтожили более 40 домов, погибли четыре человека. Борьба со стихией продолжается в Тюменской и Свердловской областях. Также горение травы на площади 60 тысяч га ликвидируют в Забайкалье.

Ранее RT сообщал, что шесть из 13 природных пожаров, несущих угрозу населенным пунктам в Курганской области, успешно локализованы.
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