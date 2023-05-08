Ростех увеличил выпуск композиционных материалов для истребителей Су-57

Как сообщает первый заместитель главы Ростеха Владимир Артяков в беседе с ТАСС, в настоящий момент потребность аэрокосмической отрасли в необходимых материалах сокращается, поскольку они стабильно производятся в России. Кроме того, он подчеркнул, что задачи по государственному оборонному заказу и по гражданским проектам выполняются точно в срок.