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Бывший премьер Малайзии поддержал стремление Москвы к дедолларизации мировой экономики

Экономика
Бывший премьер Малайзии поддержал стремление Москвы к дедолларизации мировой экономики

Странам Восточной Азии следует переходить на торговые отношения с использованием единой региональной или национальной валюты на фоне стремления Москвы к дедолларизации мировой экономики. Соответствующую точку зрения озвучил экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

Своим мнением бывший глава правительства поделился в ходе разговора с корреспондентом китайского издания Global Times. Страны, которые приобретают валюту Соединенных Штатов для международной торговли, сразу же повышают стоимость доллара, указал он.

«Мое предложение о восточноазиатской торговой валюте сейчас приемлемо для многих государств», — добавил Мохамад.

Соответствующая инициатива идет вразрез с интересами Белого дома, резюмировал бывший премьер-министр.
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