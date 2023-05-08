Депутат Госдумы Никита Чаплин перечислил нарушения, за которые можно получить штраф в собственной квартире

Курение на балконе или в подъезде, а также громкий шум в неположенное время могут стать причиной штрафа в собственной квартире. Об этом заявил депутат Государственной думы от Никита Чаплин.
Он напомнил, что в каждом регионе есть определенное время, в которое запрещается шуметь. Обычно россиянам нужно соблюдать тишину с 22:00 до 7:00 и в обеденное время. Сумма штрафа устанавливается местным законодательством.
«Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», — сообщил Чаплин.
Также россиянам запрещено использовать квартиры в качестве магазина или хостела. За нарушение этого правила грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Наказать могут и за курение на балконе, если табачный дым или окурки попадают на имущество соседей.
Наконец, за выброс мусора прямо в подъезд грозит штрафная санкция в размере тысячи рублей. Чаплин призвал россиян соблюдать правила и осторожность.
Ранее вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о подготовке нового законопроекта о назойливой телефонной рекламе. Как сообщает RT, подобное нарушение будет караться штрафом до 150 тысяч рублей.