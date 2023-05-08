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Один человек погиб и двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области

Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области

Во время тушения пожара вблизи деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области погиб 49-летний местный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

В ночь на понедельник во время тушения пожара погиб местный житель. Два человека получили ожоги. Одного из них госпитализировали из-за серьезных травм.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что большая часть природных пожаров в Курганской области ликвидирована. В регионе фиксировали 13 очагов горения.
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