В параде Победы в Москве будут участвовать более 40 российских военных оркестров

Всего на параде 9 мая будет исполнено не менее 30 музыкальных патриотических произведений. В том числе, музыканты исполнят и композиции, звучавшие на первом Параде Победы 78 лет назад. К ним относятся марш «Парад» Семена Чернецкого и «Марш авиаторов» Юлия Хайта.