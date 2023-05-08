В параде Победы в Москве будут участвовать более 40 российских военных оркестров

Во время традиционного парада Победы на Красной площади в Москве выступят более 40 оркестров Вооруженных Сил России.
Всего на параде 9 мая будет исполнено не менее 30 музыкальных патриотических произведений. В том числе, музыканты исполнят и композиции, звучавшие на первом Параде Победы 78 лет назад. К ним относятся марш «Парад» Семена Чернецкого и «Марш авиаторов» Юлия Хайта.
Прозвучат и старинные русские марши «Герой» и «Триумф победителя», исполненные и во время шествия 24 июня 1945 года. Об этом в оргкомитете фестиваля «Спасская башня» сообщили агентству ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о подготовке Парада Победы на Красной площади.