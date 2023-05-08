Площадь лесных пожаров на Среднем Урале увеличилась почти до 55 тысяч гектаров

Всего на Среднем Урале охвачено огнем более 54 тысяч гектаров леса. Из них 16 пожаров локализовано. Об этом сообщил Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области.
На пожарах в лесах работают специалисты авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Привлечено более 500 единиц спецтехники, в том числе самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8.
Специалистам помогают около шести тысяч волонтеров.
Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.
Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева.
Ранее сообщалось, что мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж.