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Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркменистана Бердымухамедова на празднование 9 Мая в Москву

Политика
Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркменистана Бердымухамедова на празднование 9 Мая в Москву

Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова на торжество по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам состоявшегося телефонного разговора между лидерами стран.

Туркменский президент был благодарен Владимиру Путину за приглашение.

Лидеры России и Туркменистана поздравили друг друга с предстоящим Днем Победы, также пожелали народам обоих государств процветания и благополучия.

В Туркменистане почитают память защищавших в страну и самоотверженно трудившихся в тылу солдат, добавил Бердымухамедов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с главой Киргизии Садыром Жапаровым 8 мая.
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