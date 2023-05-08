Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркменистана Бердымухамедова на празднование 9 Мая в Москву

Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова на торжество по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам состоявшегося телефонного разговора между лидерами стран.