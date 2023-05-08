Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: «США провоцируют мировую войну»

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал США провокаторами конфликтов на мировой арене. Действия США, по мнению политика, могут привести к мировой войне. Об этом он рассказал в интервью китайской газете Global Times.
Мохамад подчеркнул, что сейчас Соединенные штаты Америки втягивают в военный конфликт весь мир, привлекая другие страны к действиям против России. Таким образом, США провоцируют раскол мировой общественности на два блока, что неминуемо приведет к конфронтации.
«Между Восточным и Западным блоками будет конфронтация. И это будет обостряться и перерастет в мировую войну», — заявил, политик.
По мнению Мохамада, за возникновение украинского кризиса ответственность лежит на НАТО. Пригласив Украину вступить в НАТО, Запад подтолкнул ее к конфликту с Россией. Бывший премьер-министр Малайзии заявил, что это очередная провокация.
Ранее лидер партии французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что содействие организации приведет к Третьей мировой войне.