Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: «США провоцируют мировую войну»

Мохамад подчеркнул, что сейчас Соединенные штаты Америки втягивают в военный конфликт весь мир, привлекая другие страны к действиям против России. Таким образом, США провоцируют раскол мировой общественности на два блока, что неминуемо приведет к конфронтации.