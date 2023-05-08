Негативный опыт вынудил россиянина навсегда отказаться от услуг турфирм

Россиянин столкнулся с безразличием турфирмы во время поездки на Черное море. Своей историей он поделился на «Дзене».
Турист увидел в интернете рекламу симпатичного отеля, вариант ему приглянулся. Он решил позвонить в турфирму и узнать у них о наличии тура в понравившуюся гостиницу.
Но специалисты не смогли помочь. Как оказалось, отелей с таким названием в Краснодарском крае насчитывалось несколько.
По словам мужчины, турфирма начала засыпать его предложениями, которые совершенно ему не подходили. Он хотел отдохнуть в хорошем отеле, а ему навязывали дешевые гостевые дома
«Причем запрос я им дал с учетом требований питания и обязательного наличия бассейна для взрослых и детей. Однако, они стали присылать мне дешевые предложения гостевых домов в разных частях Краснодарского края», — отметил он.
Автор публикации пришел к выводу, что турфирмам нет дела до желаний клиентов. Их цель продать человеку хоть что-то, чтобы заработать, отметил мужчина.
Ранее сообщалось, что первый форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае с 11 по 13 мая.