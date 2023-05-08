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Негативный опыт вынудил россиянина навсегда отказаться от услуг турфирм

Общество
Негативный опыт вынудил россиянина навсегда отказаться от услуг турфирм

Россиянин столкнулся с безразличием турфирмы во время поездки на Черное море. Своей историей он поделился на «Дзене».

Турист увидел в интернете рекламу симпатичного отеля, вариант ему приглянулся. Он решил позвонить в турфирму и узнать у них о наличии тура в понравившуюся гостиницу.

Но специалисты не смогли помочь. Как оказалось, отелей с таким названием в Краснодарском крае насчитывалось несколько.

По словам мужчины, турфирма начала засыпать его предложениями, которые совершенно ему не подходили. Он хотел отдохнуть в хорошем отеле, а ему навязывали дешевые гостевые дома

«Причем запрос я им дал с учетом требований питания и обязательного наличия бассейна для взрослых и детей. Однако, они стали присылать мне дешевые предложения гостевых домов в разных частях Краснодарского края», — отметил он.

Автор публикации пришел к выводу, что турфирмам нет дела до желаний клиентов. Их цель продать человеку хоть что-то, чтобы заработать, отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что первый форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае с 11 по 13 мая.
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