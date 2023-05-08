Дочь певицы Ларисы Долиной впервые за долгие годы появилась на публике

Долина, в силу плотного гастрольного графика, не смогла присутствовать на съемках шоу на федеральном телеканале. Ее заменил троюродная сестра актрисы Ирина Апексимова. Вместе со своей внучкой Долиной она исполнила военную песню «На побывку едет молодой моряк». До этого выхода, как призналась Ангелина, она стеснялась участвовать в шоу.