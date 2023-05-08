Дочь певицы Ларисы Долиной впервые за долгие годы появилась на публике

Впервые за много лет на публике появилась единственная дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Женщина приехала на музыкальное шоу, чтобы поддержать дочь Александру, которая была должна выступать со звездной бабушкой.
Долина, в силу плотного гастрольного графика, не смогла присутствовать на съемках шоу на федеральном телеканале. Ее заменил троюродная сестра актрисы Ирина Апексимова. Вместе со своей внучкой Долиной она исполнила военную песню «На побывку едет молодой моряк». До этого выхода, как призналась Ангелина, она стеснялась участвовать в шоу.
Ранее российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина.