Минздрав РФ: Россияне стали больше болеть

По отчетам Минздрава общая заболеваемость населения России выросла в 2022 году на 3,8% по сравнению с 2021 годом, а первичная почти на 5%. Об этом сообщает РИА Новости.
«Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения», — сказано в документе.
Общая заболеваемость в 2022 году увеличилась по всем видам заболевания. На первом месте — болезни органов дыхания (прирост на 3,6%). Второе место занимают болезни системы кровообращения (5,8%).
На третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7%). Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году выросла на 4,6%.
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