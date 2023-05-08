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Глава МЧС РФ Александр Куренков: большая часть природных пожаров в Курганской области ликвидирована

Происшествия
Глава МЧС РФ Александр Куренков: большая часть природных пожаров в Курганской области ликвидирована

Огнеборцы потушили большинство природных пожаров в Курганской области, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

По всему региону всего выявили 13 очагов природного пожара. Их них пожарные службы ликвидировали 9 источников возгорания.

«Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована», — проинформировал Куренков.

В тушении участвуют 332 спецтехники и 1 290 человек, также авиация МЧС России, которая совершая забор воды, сбросила на очаги возгорания 165 тонн воды.

Ранее сообщалось, что огнеборцы потушили часть природных пожаров в Курганской области.
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