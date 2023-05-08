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Юный москвич госпитализирован с переломами после нападения пони

Происшествия
Юный москвич госпитализирован с переломами после нападения пони

Пони дважды ударил семилетнего мальчика в Москве. Ребенок госпитализирован с несколькими переломами, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на детской площадке в Новой Москве, где ребенок катался на велосипеде. Потеряв управление, ребенок врезался в животное. Испуганное непарнокопытное лягнуло мальчика копытом по бедру. Юный москвич попытался убежать от пони, но получил второй уже в спину.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него несколько переломов.

Ранее стая бездомных собак напала на ребенка около школы в Сахалинской области.
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