Юный москвич госпитализирован с переломами после нападения пони

Пони дважды ударил семилетнего мальчика в Москве. Ребенок госпитализирован с несколькими переломами, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на детской площадке в Новой Москве, где ребенок катался на велосипеде. Потеряв управление, ребенок врезался в животное. Испуганное непарнокопытное лягнуло мальчика копытом по бедру. Юный москвич попытался убежать от пони, но получил второй уже в спину.
Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него несколько переломов.
Ранее стая бездомных собак напала на ребенка около школы в Сахалинской области.