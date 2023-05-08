Юный москвич госпитализирован с переломами после нападения пони

Инцидент произошел на детской площадке в Новой Москве, где ребенок катался на велосипеде. Потеряв управление, ребенок врезался в животное. Испуганное непарнокопытное лягнуло мальчика копытом по бедру. Юный москвич попытался убежать от пони, но получил второй уже в спину.