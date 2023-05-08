Покупка автомобилей становится недостижимой роскошью в США

Процентные ставки по кредитам на машины в США выросли настолько, что покупка нового автомобиля становится роскошью, доступной только наиболее богатым слоям населения, сообщает The Washington Post.
«Несмотря на то, что инфляция снижается и глобальный дефицит поставок чипов начинает устраняться, все больше американцев вытесняются с национального рынка новых автомобилей, свидетельствуют данные промышленности и правительства», — пишет издание.
Автокредиты стали намного дороже из-за стремительно растущих процентных ставок. Так средний ежемесячный платеж в прошлом году составлял 686 долларов. В прошлом месяце он достиг 730 долларов.
Жители США, имеющие средний заработок, не могут себе позволить дорогие автокредиты. В связи с этим, все больше американцев выбирают ремонт старых машин вместо покупки новых.
Ранее сообщалось, что котировки акций региональных банков США упали до минимальных значений с 2020 года.