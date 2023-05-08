Олег Газманов об артистах, выступающих против СВО: «Им не место в нашей стране»

Певец эстрады Олег Газманов высказался об артистах, выступающих против специальной военной операции на Украине в интервью для You Tube-канала Эмпатия Манучи. Музыкант заявил, что в России для них нет места.
«Тем, кто говорит, что наши солдаты преступники, им не место в нашей стране», — сказал народный артист.
Он отметил, что критиковать государство в обычное время и в настоящий момент не одно и то же. Сейчас нужно поддерживать страну и бойцов, которые сражают в зоне СВО, так как они защищают нашу землю, наших людей и ресурсы.
«Как я могу к этим артистам относиться? Это не мои люди. Нам не по пути», — подытожил Газманов.
Композитор напомнил, что украинские военные «стреляют по мирным» во время обстрелов в зоне спецоперации и, в частности, в ДНР и ЛНР. Киевский режим таким образом «зачищает территорию», считает певец.
Ранее артист рассказал о своей этнической принадлежности.