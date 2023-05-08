Российский певец Олег Газманов поделился секретами поддержания хорошей физической формы в 71 год

На вопрос ведущего, как сформировалась такая привычка, Газманов ответил, это связано с гимнастикой, которой он раньше занимался. У всех профессиональных спортсменов есть проблемы со спиной, поэтому исполнитель соединил несколько упражнений для спины в одно, и каждый день его выполняет. По его мнению, отказываться от этой привычки не стоит.