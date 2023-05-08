Российский певец Олег Газманов поделился секретами поддержания хорошей физической формы в 71 год

Российский певец Олег Газманов поделился в программе Эмпатия Манучи секретами поддержания хорошей физической формы.
Главное, говорит певец, раз в день надо хорошо пропотеть. Это могут быть и кардиотренировки, и игра в теннис, и занятия дома на тренажерах. Каждый день Олег Газманов делает зарядку. Уделяет этому по 15 минут в день.
«Когда хуже себя чувствую, два-три раза делаю», — улыбается музыкант.
На вопрос ведущего, как сформировалась такая привычка, Газманов ответил, это связано с гимнастикой, которой он раньше занимался. У всех профессиональных спортсменов есть проблемы со спиной, поэтому исполнитель соединил несколько упражнений для спины в одно, и каждый день его выполняет. По его мнению, отказываться от этой привычки не стоит.
«Если ты когда-то занимался спортом, а потом резко бросил, то ты в опасности», — уверяет исполнитель.
Он рассказал, что когда-то его тренер посоветовал не прекращать тренировки, объяснив, что для бывших спортсменов это чревато ожирением и ухудшением здоровья. Певец по сей день следует этому совету, что позволяет ему оставаться в форме и чувствовать себя хорошо.
Знаменитое сальто на сцене — это как раз из того спортивного прошлого, отмечает музыкант.
Газманов подчеркивает, что акробатические трюки должны быть уместны на сцене, и не в каждой песне можно сесть на шпагат или сделать сальто.
«Должен быть пик, какой-то катарсис в песне, чтобы психануть и сделать сальто», — говорит композитор.
Например, в песне «Солдаты России» Газманов под соло гитары тридцать раз отжимается, но при этом дыхание у него не сбивается. Это все потому, рассказывает исполнитель, что дома он «за один заход» отжимается гораздо больше — 50 раз. И каждый год прибавляет по одному к этой цифре.
По словам артиста, его физическая подготовка позволяет после отжиманий на сцене не запыхавшись дальше исполнять песню.
«Просто мы профессионально работаем!» — подытожил музыкант.
Ранее Олег Газманов рассказал о своей национальности: «Отец белорус, мама еврейка, а я русский». Именно так певец отозвался о своей этнической принадлежности.