Пользователи Twitter назвали Зеленского «клоуном» и предложили ему работу по профессии

Так, один из пользователей написал, что президент Украины является актером, который читает сценарий, в то время как авторы комфортно сидят в США. Другой пожелал ему оставаться клоуном, потому что он умеет лучше развлекать людей, нежели вести за собой. Один комментатор заметил, что Зеленский выглядит уставшим и изможденным.