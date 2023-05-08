Пользователи Twitter назвали Зеленского «клоуном» и предложили ему работу по профессии

Пользователи сети назвали президента Украины Владимира Зеленского «клоуном», который развлекает людей, после его заявления о поддержке Украины.
Пользователи социальной сети Twitter критически отнеслись к заявлению Владимира Зеленского, в котором он выразил признательность странам, помогавшим «восстановить безопасность Украины».
В конце украинский лидер поблагодарил тех, кто «оказывает давление на Россию». Интернет-пользователи скептически отнеслись к словам Зеленского.
Так, один из пользователей написал, что президент Украины является актером, который читает сценарий, в то время как авторы комфортно сидят в США. Другой пожелал ему оставаться клоуном, потому что он умеет лучше развлекать людей, нежели вести за собой. Один комментатор заметил, что Зеленский выглядит уставшим и изможденным.
В победу Зеленского в текущем конфликте не верит почти никто, а кто-то и вовсе высказался в поддержку России. Один из пользователей заявил, что пока нынешнего украинского лидера не избрали, был мир.
Ранее сообщалось, что пользователи Twitter ополчились против президента Украины Зеленского после угроз в адрес России.