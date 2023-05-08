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Олег Газманов рассказал о своей национальности: «Отец белорус, мама еврейка, а я русский»

Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о своей национальности: «Отец белорус, мама еврейка, а я русский»

Народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью для YouTube-канала Эмпатия Манучи о своей этнической принадлежности. Отвечая на вопрос интервьюера, певец сначала пошутил, сказав, что по национальности он «музыкант».

«У меня отец белорус, а мама еврейка… А ощущение мое — я русский. Я в этой стране родился», — ответил певец.

Музыкант рассказал, что не ощущает связи с этническим менталитетом родителей. Он отметил, что по духу, отношению к стране и людям, себя он ощущает «русским человеком». Певец признался в любви к России и ее народу, среди которого, как отметил артист, хороших людей больше.

Ранее Газманов рассказал о своей помощи российским солдатам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
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