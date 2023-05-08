Олег Газманов рассказал о своей национальности: «Отец белорус, мама еврейка, а я русский»

Музыкант рассказал, что не ощущает связи с этническим менталитетом родителей. Он отметил, что по духу, отношению к стране и людям, себя он ощущает «русским человеком». Певец признался в любви к России и ее народу, среди которого, как отметил артист, хороших людей больше.