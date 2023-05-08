«Я переживаю»: певец Олег Газманов о своем отношении к интернет-критикам

На канале ЭМПАТИЯ МАНУЧИ прошло интервью с российским певцом Олегом Газмановым, где музыкант рассказал о своих переживаниях и отношении к хэйтерам в интернете.
Как известно, сыновья артиста не участвуют в СВО, что не нравится многим пользователям интернета, поскольку данный факт несколько диссонирует с патриотической позицией певца. Интервьюер Вячеслав Манучаров спросил у композитора, как он относится к подобным комментариям.
«Я переживаю, но это происходит, когда мне что-то хорошее удастся сказать о стране или спеть песню очередную, тогда сразу они начинают активизироваться», — рассказал певец.
Газманов уверен, что злостные комментарии ему оставляют вовсе не люди, а боты, ведь чуть ли не каждый комментарий прописан по методичке и на аккаунтах нет никаких фотографий.
«Я переживаю, что они это распространяют на большое количество людей. И может быть в этой грязной пене, этот грязный поток может быть и захватывает тех людей, которые думают ну раз столько вот этого всего, значит где-нибудь Газманов не прав», — признался исполнитель.
Музыкант считает, что было бы хорошо, если бы народ просто плевал на это, ведь и так очевидно, кто на что и как влияет.
Ранее певец Олег Газманов восхитился трудолюбием Филиппа Киркорова.