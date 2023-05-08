Актриса Лиза Арзамасова показала, как проходят игры с сыном

Молодая мать Лиза Арзамова рассказала, какие трудности она испытывает, когда общается со своим сыном. Накануне актриса опубликовала видео в своих социальных сетях, где ребенок бьёт ее трактором по голове.
Похоже, что такая игра пришлась по душе только ребенку. Вместо головы матери он представлял дорогу. Арзамасова явно испытывала в тот момент не самые приятные чувства.
Когда звезда сериала «Папины дочки» приезжает домой после съемок и концертов, она становится обычной молодой мамой. В 2021 году актриса родила первенца от мужа Ильи Авербуха, мальчика называли Львом.
Ранее актриса Лиза Арзамасова привела сына на танцы.