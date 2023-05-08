ВСУ ночью обстреляли поселок Молодежное в ЛНР

Украинские боевики обстреляли ночью в понедельник Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации.
Прилеты по населенному пункту Молодежное были зафиксированы в три часа ночи. ВСУ применили РСЗО HIMARS.
Власти уточняют информацию о пострадавших в результате обстрела и возможных повреждениях.
Ранее сообщалось, что следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими военными Донецкой Народной Республики, а также территории Белгородской и Курской областей.