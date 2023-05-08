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ВСУ ночью обстреляли поселок Молодежное в ЛНР

Происшествия
ВСУ ночью обстреляли поселок Молодежное в ЛНР

Украинские боевики обстреляли ночью в понедельник Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации.

Прилеты по населенному пункту Молодежное были зафиксированы в три часа ночи. ВСУ применили РСЗО HIMARS.

Власти уточняют информацию о пострадавших в результате обстрела и возможных повреждениях.

Ранее сообщалось, что следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими военными Донецкой Народной Республики, а также территории Белгородской и Курской областей.
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