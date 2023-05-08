В Приднестровье несмотря на ограничения планируют отметить 9 Мая

В День Победы в городах Приднестровской Молдавской Республики проведут торжественное мероприятие, невзирая на ограничения, которые введены из-за террористической опасности, сообщил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.
Дипломат добавил, что 9 Мая в республике будут проходить торжественные церемонии возложения цветов, концерты, митинги, авто- и велопробеги.
Руководство Приднестровья в этом году решило отменить парад и шествие «Бессмертного полка» из-за террористической угрозы. В прошлом году республика отменяла мероприятие по тем же причинам.
Правительство ПМР заботится о сохранении исторической памяти, упомянул Манаков.
Ранее сообщалось, что парады Победы 9 Мая отменены в Липецке и Ельце.