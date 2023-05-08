В городе Николаев забирают в пункты мобилизации всех подряд. Об этом рассказал активист николаевского подполья.
«В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации», — возмущается подпольщик.
Он рассказал, что большая часть мужского населения не хочет воевать, так как знает, сколько парней погибает в зоне СВО за киевский режим.
Также активист обратился к женщинам, призвав их убеждать своих мужей, братьев, сыновей избегать мобилизации и помогать им в этом.
«...если их не убьют на передовой, значит, их руководство отравит американскими химикатами, если они попадут в плен, они там будут сидеть до конца», — добавил собеседник РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пророссийские «партизаны» помогли уничтожить силы провокаторов из ВСУ.