Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Австрии назвали президента США Джо Байдена «подростком с морщинами»

Политика
В Австрии назвали президента США Джо Байдена «подростком с морщинами»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена «подростком с кучей морщин». Подобное описание американского лидера она опубликовала в социальных сетях.

Экс-глава австрийского МИДа прокомментировала фотографию, где глава государства стоит рядом с главой государственного департамента Энтони Блинкеном. На изображении Байден вытирает глаза салфеткой. Пользователь, опубликовавший портрет американского президента, подписал его заявлением американского ведомства о «поспешности возвращения Сирии в Лигу арабских государств».

«Подростки с кучей морщин», — написала Кнайсль под фотографией.

Она отметила, что подобное поведение не свойственно для взрослых людей. При этом дипломат поблагодарила американского лидера «за улыбку».

Ранее сообщалось, что во время встречи с маленькими посетителями Белого дома девочка рекомендовала Байдену вернуться к работе.
байден США америка карин кнайсль австрия
Военкоры ФАН