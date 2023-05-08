В Австрии назвали президента США Джо Байдена «подростком с морщинами»

Экс-глава австрийского МИДа прокомментировала фотографию, где глава государства стоит рядом с главой государственного департамента Энтони Блинкеном. На изображении Байден вытирает глаза салфеткой. Пользователь, опубликовавший портрет американского президента, подписал его заявлением американского ведомства о «поспешности возвращения Сирии в Лигу арабских государств».