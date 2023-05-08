В Австрии назвали президента США Джо Байдена «подростком с морщинами»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена «подростком с кучей морщин». Подобное описание американского лидера она опубликовала в социальных сетях.
Экс-глава австрийского МИДа прокомментировала фотографию, где глава государства стоит рядом с главой государственного департамента Энтони Блинкеном. На изображении Байден вытирает глаза салфеткой. Пользователь, опубликовавший портрет американского президента, подписал его заявлением американского ведомства о «поспешности возвращения Сирии в Лигу арабских государств».
«Подростки с кучей морщин», — написала Кнайсль под фотографией.
Она отметила, что подобное поведение не свойственно для взрослых людей. При этом дипломат поблагодарила американского лидера «за улыбку».
Ранее сообщалось, что во время встречи с маленькими посетителями Белого дома девочка рекомендовала Байдену вернуться к работе.