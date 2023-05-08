Подполье перечислило адреса базирования бойцов ВСУ в Николаеве

Он сообщил, что украинские силовики располагаются на ул. Декабристов, 41 в Главном управлении нацполиции; на ул. Декабристов, 5 — в Центральном райотделе полиции; на ул. Белой, 48 — в городском управлении нацполиции; на ул. 2-й Экипажной, 59; на ул. Новозаводской, 13 — в управлении патрульной полиции.