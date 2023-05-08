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Подполье перечислило адреса базирования бойцов ВСУ в Николаеве

Армия
Подполье перечислило адреса базирования бойцов ВСУ в Николаеве

Подполье города Николаев обозначило адреса, где базируются подразделения украинских боевиков. Мирных граждан просят избегать появления там, сообщил РИА Новости один из активистов.

«Передаю привет силовикам — начнем с полиции. Говорят, что они все вернулись по своим местам, поэтому зачитаю первоочередной список целей», — сказал активист.

Он сообщил, что украинские силовики располагаются на ул. Декабристов, 41 в Главном управлении нацполиции; на ул. Декабристов, 5 — в Центральном райотделе полиции; на ул. Белой, 48 — в городском управлении нацполиции; на ул. 2-й Экипажной, 59; на ул. Новозаводской, 13 — в управлении патрульной полиции.

А также на ул. Янтарной, 62 в Заводском райотделе; на ул. Китобоев, 10А в Октябрьском райотделе и на ул. Очаковской, 164 в Николаевском горотделе.

Активист предупредил всех горожан, чтобы они не появлялись рядом с этими адресами.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении 20 офицеров Украины и НАТО в Николаеве.
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