Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МЧС Куренков вместе со специалистами прибыл в Курган для координации тушения пожаров

Происшествия
Глава МЧС Куренков вместе со специалистами прибыл в Курган для координации тушения пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл в Курган для оценки ситуации с природными пожарами в регионе.

Глава МЧС планирует облететь районы, пострадавшие от крупных природных пожаров и, оценив «все риски и факторы», провести совещание с местными властями.

Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата спасательной службы. Их задача заключается в предотвращении распространения новых возгораний и ликвидации пожаров.

Ранее сообщалось, что в связи с крупными пожарами в регионе, глава МЧС России Александр Куренков вместе со специалистами центрального аппарата спасательной службы вылетел в Курганскую область для оценки ситуации.
курганская область куренков специалисты курган природные пожары
Военкоры ФАН