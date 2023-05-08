Глава МЧС Куренков вместе со специалистами прибыл в Курган для координации тушения пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл в Курган для оценки ситуации с природными пожарами в регионе.
Глава МЧС планирует облететь районы, пострадавшие от крупных природных пожаров и, оценив «все риски и факторы», провести совещание с местными властями.
Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата спасательной службы. Их задача заключается в предотвращении распространения новых возгораний и ликвидации пожаров.
Ранее сообщалось, что в связи с крупными пожарами в регионе, глава МЧС России Александр Куренков вместе со специалистами центрального аппарата спасательной службы вылетел в Курганскую область для оценки ситуации.