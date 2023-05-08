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В Соломенском районе Киева в результате взрывов поврежден резервуар с топливом

Происшествия
В Соломенском районе Киева в результате взрывов поврежден резервуар с топливом

В результате произошедших ранее взрывов в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом вместительностью 10 тонн. Об этом сообщила столичная военная администрация.

«Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка», — гласит сообщение КГВА.

На месте утечки не выявили возгорания. На данный момент туда направили сотрудников спасательной службы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева слышны взрывы, начался пожар. Он отметил, что взрывы и пожар, скорее всего, произошли из-за попадания обломков беспилотных летательных аппаратов.
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