В Соломенском районе Киева в результате взрывов поврежден резервуар с топливом

В результате произошедших ранее взрывов в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом вместительностью 10 тонн. Об этом сообщила столичная военная администрация.
«Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка», — гласит сообщение КГВА.
На месте утечки не выявили возгорания. На данный момент туда направили сотрудников спасательной службы.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева слышны взрывы, начался пожар. Он отметил, что взрывы и пожар, скорее всего, произошли из-за попадания обломков беспилотных летательных аппаратов.