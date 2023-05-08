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В Тихом океане у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4

Происшествия
В Тихом океане у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4

В 134 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,4. Жители населенных пунктов Камчатки толчков не ощущали, сообщил региональный главк МЧС РФ.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4», — сказано в сообщении МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 22 км, в 134 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Отмечается, что местные жители с жалобами не обращались.

Ранее сообщалось, что три землетрясения магнитудой до 5,0 произошли у берегов Камчатки в субботу.
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