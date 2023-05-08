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Российская балерина Анастасия Волочкова повысила свою домработницу

Шоу-бизнес
Российская балерина Анастасия Волочкова повысила свою домработницу

Поклонники балерины Анастасии Волочковой переживают за нее, ведь Волочкова слишком близко подпустила к себе домработницу Лолу. Об этом сообщает 5tv.

В конце апреля Волочкова внезапно для всех повысила свою домработницу до помощницы. Никто не понимал, с чем это связано. Но после все стало ясно. Оказалось, что Лола, пока Волочкова нежилась под солнцем, вместе с семьей поехала в Петербург, чтобы навестить маму балерины. Родительница знаменитости приветливо встретила гостя. Волочкова невероятно рада, что ее помощница навестила маму.

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