Российская балерина Анастасия Волочкова повысила свою домработницу

В конце апреля Волочкова внезапно для всех повысила свою домработницу до помощницы. Никто не понимал, с чем это связано. Но после все стало ясно. Оказалось, что Лола, пока Волочкова нежилась под солнцем, вместе с семьей поехала в Петербург, чтобы навестить маму балерины. Родительница знаменитости приветливо встретила гостя. Волочкова невероятно рада, что ее помощница навестила маму.