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Из-за стресса Юлия Высоцкая чуть не сорвала спектакль

Шоу-бизнес
Из-за стресса Юлия Высоцкая чуть не сорвала спектакль

Скандал о кулинарных способностях Юлии Высцкой не утихает. В социальных сетях продолжают острить об архивных выпусках шоу «Едим дома», где у ведущей горит шашлык из курицы, а сырники превращаются в непонятную массу.

Поклонники артистки заметили, что в условиях стресса Высоцкая даже потеряла голос, поэтому спектакль с ней в главной роли чуть ли не сорвался. К счастью, Юлия вышла на сцену, отыграла спектакль, но сделала это с трудом.

Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Барановская подверглась допросам со стороны дочери о планах на свадьбу.
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