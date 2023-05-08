Из-за стресса Юлия Высоцкая чуть не сорвала спектакль

Скандал о кулинарных способностях Юлии Высцкой не утихает. В социальных сетях продолжают острить об архивных выпусках шоу «Едим дома», где у ведущей горит шашлык из курицы, а сырники превращаются в непонятную массу.
Поклонники артистки заметили, что в условиях стресса Высоцкая даже потеряла голос, поэтому спектакль с ней в главной роли чуть ли не сорвался. К счастью, Юлия вышла на сцену, отыграла спектакль, но сделала это с трудом.
Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Барановская подверглась допросам со стороны дочери о планах на свадьбу.