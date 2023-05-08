Коллега Такера Карлсона рассказал, что телеведущего уволили с Fox News из-за Владимира Зеленского

Американского телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за президента Украины Владимира Зеленского, написал в социальной сети журналист Джексон Хинкл.
Хинкл заявил, что получил подтверждение от достоверного источника о причине увольнения Такера Карлсона. Его выгнали с телеканала из-за репортажей про Украину, которые по содержания не совпадали с общепринятым консенсусом в отношении Киева.
Чтобы обосновать свои слова, он сослался на статью Independent, в котором владелец Fox News Руперт Мердок был взволнован позицией Карлсона в отношении Украины и беседовал Зеленским перед тем, как уволить телеведущего.
Ранее сообщалось, что ведущий Такер Карлсон после скандального увольнения с Fox News не сможет устроиться на телевидение до 2025 года.