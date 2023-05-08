В зоне СВО могут применить беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых

В зоне специальной военной операции могут применить беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также для транспортировки раненных. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, сообщает РИА Новости.