В зоне СВО могут применить беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых

В зоне специальной военной операции могут применить беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также для транспортировки раненных. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, сообщает РИА Новости.
«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии», — рассказал Дудоров.
Он подчеркнул, что сегодня в зоне СВО существует очень широкий спектр задач, с которыми могут справиться беспилотные грузовики. Это доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых.
По словам Евгения Дудорова, сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из предприятий, где «машина эффективно показывает себя».
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