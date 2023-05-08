AP: Украинским фермерам грозит банкротство в следующем году

Украинские фермеры стоят на грани банкротства. «Двойной кризис» заставляет многих из них значительно сокращать посевные площади. Вместе с тем падает качество урожая и сокращаются объемы производства зерна, пишет AP News.
Фермеры жалуются на стремительный рост производственных и транспортных расходов. Они заявляют, что выручка с продаж зерна и кукурузы покрывает затраты, но прибыли они не получают. Объем производства украинских фермеров сокращается на 20-30%, при том, что качество зерна тоже ухудшается. Это грозит банкротством большинству фермеров уже в следующем году.
Обеспокоенность из-за сокращения урожая зерновых высказал глава ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций) на Украине Пьер Вотье. Он заявил, что резкое сокращение производств угрожает продовольственной безопасности в стране.
«Это главное, что все едят. Вот почему это вызывает большую озабоченность», — заявил он изданию.
По данным ФАО, 90% сельхоз предприятий потеряли доход. Площадь засеянной земли сократилась с 16 миллионов гектаров, до 11,6 миллиона. В этом году показатели могут сократиться до 10,2 миллиона.
Ранее сообщалось, что Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками зерна с территории Украины.