AP: Украинским фермерам грозит банкротство в следующем году

Фермеры жалуются на стремительный рост производственных и транспортных расходов. Они заявляют, что выручка с продаж зерна и кукурузы покрывает затраты, но прибыли они не получают. Объем производства украинских фермеров сокращается на 20-30%, при том, что качество зерна тоже ухудшается. Это грозит банкротством большинству фермеров уже в следующем году.