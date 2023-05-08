«Ростех» доработает штурмовик Су-25 с учетом опыта СВО

Госкорпорация «Ростех» планирует доработать советский штурмовик Су-25 под современные средства поражения, учитывая опыт в спецоперации, заявил первый замгенерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
Штурмовая авиация вновь показала свою результативность на поле боя, подчеркнул Артяков.
«Стоит отметить, что эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолет может применять, в том числе высокоточное оружие» — приводит слова замглавы компании ТАСС
Он добавил, что корпорация и дальше будет совершенствовать технику, поскольку штурмовая авиация по-прежнему необходима. Как и во времена ВОВ сейчас военные уничтожают укрепления, бронетехнику, решают разные задачи.
Ранее сообщалось, что российские военные сняли на видео уничтожение танка ВСУ.