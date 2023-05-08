В Финляндии заявили, что украинский кризис на руку шведской оборонной промышленности

Шведская военная промышленность растет, добиваясь рекордных результатов на фоне украинского конфликта, так как страна укрепляет свою оборону и производит вооружение взамен того, которое было передано Киеву, пишет финский обозреватель Пирьо Аувинен в статье для журнала Yle.
По словам журналиста, маленький шведский городок Эрншельдсвик с населением 55 тысяч человек является ярким примером этому. В провинциальном городе, который сами жители кратко называют «Овик», находится штаб-квартира компании Hägglunds — одной из ведущих мировых производителей боевых машин.
Благодаря развитию компании, в городе появилось множество новых рабочих мест. Уровень безработицы в Овике упал до 6%, что не может не радовать местных жителей.
«Да, мы говорим об этом и гордимся этим. Мы гордимся тем, что он находится именно здесь, в Овике», — приводятся слова жительницы города Тины Лив.
Аувинен отмечает, что мнения в городе разделились. Местные жители заявляют, что не поддерживают украинский кризис, но если он способствует росту рабочих мест и развитию крупнейшей компании в городе, то это «для них хорошо».
Ранее «Царьград» сообщал, что Финляндия лишилась российской древесины из-за вступления в НАТО.