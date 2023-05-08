Представитель Эрдогана считает, что Запад препятствует урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ведущие западные страны выступают за продолжение украинского кризиса. Такое мнение Калын выразил в эфире телеканала Habertürk.
Пресс-секретарь считает, что международная конъюнктура сейчас «больше на стороне войны, а не мира», а ведущие западные силы — сторонники ее продолжения.
Представитель Эрдогана подчеркнул, что у Анкары есть предложение, касающееся урегулирования украинского конфликта, которое ранее стороны обсудили на встрече в Москве.
Калын отметил, что предложение Турции очень перспективное, но над ним еще работают.
Ранее Минэнерго Турции сообщило о договоренностях с «Газпромом» на отсрочку части платежей за газ.