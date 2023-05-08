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Представитель Эрдогана считает, что Запад препятствует урегулированию конфликта на Украине

Политика
Представитель Эрдогана считает, что Запад препятствует урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ведущие западные страны выступают за продолжение украинского кризиса. Такое мнение Калын выразил в эфире телеканала Habertürk.

Пресс-секретарь считает, что международная конъюнктура сейчас «больше на стороне войны, а не мира», а ведущие западные силы — сторонники ее продолжения.

Представитель Эрдогана подчеркнул, что у Анкары есть предложение, касающееся урегулирования украинского конфликта, которое ранее стороны обсудили на встрече в Москве.

Калын отметил, что предложение Турции очень перспективное, но над ним еще работают.

Ранее Минэнерго Турции сообщило о договоренностях с «Газпромом» на отсрочку части платежей за газ.
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