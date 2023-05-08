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Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%

Общество
Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%

Первичная смертность от ожирения в России за 2022 год увеличилась на 10,7 %, тенденция крайне неустойчива, говорится в отчете Минздрава о результатах работы за прошлый год.

«Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации является крайне неблагоприятной тенденцией», — говорится в приведенном РИА Новости документе.

Ожирение представляет собой фактор риска для развития заболеваний сердца, онкологии, диабета, снижения артериального давления, говорится в докладе.

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