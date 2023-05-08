Диетолог Жаровская: злоупотребление сладостями может привести к углеводному похмелью

Нутрициолог, врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что в сутки рекомендуется употреблять не более 50 граммов сладостей, а их чрезмерное потребление может привести к углеводному похмелью, сообщает радио Sputnik.
Постоянное потребление более 100 граммов может повлечь за собой углеводное похмелье. Симптомы появляются у каждого по-разному — через неделю, месяц, год, несколько лет.
Характерными симптомами могут быть головная боль и упадок сил между употреблением сладостей, ухудшение настроения, агрессия и тремор рук. Как только человек съест десерт, через час-полтора он почувствует себя хорошо.
Диетолог предостерегла, что употребление сладостей в качестве источника для работоспособности и хорошего настроения сильно вредит организму, прежде всего печени.
«Все биохимические процессы происходят в печени, в том числе углеводный обмен. При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов», — сообщила нутрициолог.
Страсть к сладостям может вызвать воспаление суставов, привести к дисбиозу кишечника и эндокринным заболеваниям, а также формирует развитие сахарного диабета.
Ранее доктор Михаил Гинзбург порекомендовал есть на 20% меньше для продления жизни.