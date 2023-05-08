Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-президент США Трамп не станет обвинять журналистку Джин Кэрролл в клевете о сексуальных домогательствах

Политика
Экс-президент США Трамп не станет обвинять журналистку Джин Кэрролл в клевете о сексуальных домогательствах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет давать показания против журналистки Джин Кэрролл, обвинившей его в попытке изнасилования. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Бывший президент Дональд Трамп не будет давать показания в гражданской судебной тяжбе с Джин Кэрролл», — сказано в статье.

Окружной судья в Нью-Йорке дал адвокатам экс-президента США время до вечера воскресенья изменить стратегию защиты, однако никто этого не сделал.

Слушания по иску Кэрролл против Трампа начались в конце апреля на фоне предвыборной кампании Дональда Трампа, который собирается баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в рядах Республиканской партии США забеспокоились из-за роста популярности экс-президента.
трамп обвинение клевета
Военкоры ФАН