НПЗ британской компании Shell горит в Техасе третий день

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell в американском городе Дир-Парк в Техасе спасатели пытаются ликвидировать уже третий день. Об этом пресс-служба британского компании, владеющей НПЗ, сообщила в социальных сетях.
В сообщение говорится, что излишние сточные воды от тушения пожара, которые не помещаются в емкость хранилища, были направлены в судоходный канал Хьюстон. Shell заявляет, что сброс контролируемый и вреда для экологии нет.
Компания так же отмечает, что проведен анализ качества воздуха и опасного уровня химикатов обнаружено не было, в то время как местные жители обеспокоены «черным дымом» со стороны горящего НПЗ.
Ранее сообщалось, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать.