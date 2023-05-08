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НПЗ британской компании Shell горит в Техасе третий день

Происшествия
НПЗ британской компании Shell горит в Техасе третий день

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell в американском городе Дир-Парк в Техасе спасатели пытаются ликвидировать уже третий день. Об этом пресс-служба британского компании, владеющей НПЗ, сообщила в социальных сетях.

В сообщение говорится, что излишние сточные воды от тушения пожара, которые не помещаются в емкость хранилища, были направлены в судоходный канал Хьюстон. Shell заявляет, что сброс контролируемый и вреда для экологии нет.

Компания так же отмечает, что проведен анализ качества воздуха и опасного уровня химикатов обнаружено не было, в то время как местные жители обеспокоены «черным дымом» со стороны горящего НПЗ.

Ранее сообщалось, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать.
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