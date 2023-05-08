Рогов рассказал об одной из самых массированных серий ударов по украинским позициям

Рогов добавил, что зафиксированы прилеты по военным складам ВСУ и позициям украинских боевиков в Орехове Запорожской области. Он отметил в своем Telegram-канале, что происходящее является одним из самых массированных применений крылатых ракет и беспилотников по целям на территории Украины.