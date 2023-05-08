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Рогов рассказал об одной из самых массированных серий ударов по украинским позициям

Армия
Рогов рассказал об одной из самых массированных серий ударов по украинским позициям

Основатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле украинской столицы и семи регионов страны.

«Очень громко в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, Херсоне», — написал он.

Рогов добавил, что зафиксированы прилеты по военным складам ВСУ и позициям украинских боевиков в Орехове Запорожской области. Он отметил в своем Telegram-канале, что происходящее является одним из самых массированных применений крылатых ракет и беспилотников по целям на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела третья волна взрывов с полуночи понедельника.
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