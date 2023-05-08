В попытке сжечь клеща туристы из Москвы едва не спалили национальный парк в Иркутской области

В Прибайкальском национальном парке произошел лесной пожар. Об этом сообщило IRK.ru со ссылкой на пресс-службу «Заповедного Прибайкалья».
На место пожара прибыли 30 пожарных ФБУ «Авиалесоохрана» и два государственных инспектора в области охраны окружающей среды участкового лесничества «Заповедного Прибайкалья».
Тушение очень затруднено, так как происходит на сильном уклоне со скальными выходами.
Огонь пришел в национальный парк со стороны Кругобайкальской железной дороги.
Выяснилось, что четверо туристов-москвичей попытались сжечь клеща, снятого с одежды, но не смогли справиться с разгоревшимся пламенем.
Отдыхающие сами позвонили спасателям. Теперь им грозит административная ответственность, а после тушения пожара и оценки ущерба, возможно, и уголовная.
Вечером 7 мая пожар продолжали тушить. Закрыли популярные туристические маршруты «Кругобайкальская железная дорога» и «Темная Падь — Старая Ангасолка».
Ранее сообщалось, что огнеборцы потушили часть природных пожаров в Курганской области.