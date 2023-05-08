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В попытке сжечь клеща туристы из Москвы едва не спалили национальный парк в Иркутской области

Происшествия
В попытке сжечь клеща туристы из Москвы едва не спалили национальный парк в Иркутской области

В Прибайкальском национальном парке произошел лесной пожар. Об этом сообщило IRK.ru со ссылкой на пресс-службу «Заповедного Прибайкалья».

На место пожара прибыли 30 пожарных ФБУ «Авиалесоохрана» и два государственных инспектора в области охраны окружающей среды участкового лесничества «Заповедного Прибайкалья».

Тушение очень затруднено, так как происходит на сильном уклоне со скальными выходами.

Огонь пришел в национальный парк со стороны Кругобайкальской железной дороги.

Выяснилось, что четверо туристов-москвичей попытались сжечь клеща, снятого с одежды, но не смогли справиться с разгоревшимся пламенем.

Отдыхающие сами позвонили спасателям. Теперь им грозит административная ответственность, а после тушения пожара и оценки ущерба, возможно, и уголовная.

Вечером 7 мая пожар продолжали тушить. Закрыли популярные туристические маршруты «Кругобайкальская железная дорога» и «Темная Падь — Старая Ангасолка».

Ранее сообщалось, что огнеборцы потушили часть природных пожаров в Курганской области.
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