Певица Анна Седокова рассказала интимную историю из жизни Витаса

Анна Седокова в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» рассказала случай с гастролей, который произошел с одной из участниц «ВИА Гры».
Имя героини данной истории редакторы шоу заглушили, однако список пострадавших невелик: певица выступала в группе с Татьяной Найник и Аленой Винницкой на старте своей карьеры.
Двадцать лет назад, на гастроли с группой летал певец Витас. После концерта та девушка и исполнитель увлеклись друг другом. Седокова проснулась в своем номере от того, что в комнату въехала ее абсолютно голая коллега с воплями «Юхху!» на абсолютно голом Витасе, который стоял на четвереньках.
Зрители шоу историю не оценили и раскритиковали Анну за копание в чужом белье.
Ранее стало известно, что певица Анна Седокова решила отдохнуть без семьи