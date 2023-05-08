Певица Анна Седокова рассказала интимную историю из жизни Витаса

Двадцать лет назад, на гастроли с группой летал певец Витас. После концерта та девушка и исполнитель увлеклись друг другом. Седокова проснулась в своем номере от того, что в комнату въехала ее абсолютно голая коллега с воплями «Юхху!» на абсолютно голом Витасе, который стоял на четвереньках.