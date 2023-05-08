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Певица Анна Седокова рассказала интимную историю из жизни Витаса

Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала интимную историю из жизни Витаса

Анна Седокова в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» рассказала случай с гастролей, который произошел с одной из участниц «ВИА Гры».

Имя героини данной истории редакторы шоу заглушили, однако список пострадавших невелик: певица выступала в группе с Татьяной Найник и Аленой Винницкой на старте своей карьеры.

Двадцать лет назад, на гастроли с группой летал певец Витас. После концерта та девушка и исполнитель увлеклись друг другом. Седокова проснулась в своем номере от того, что в комнату въехала ее абсолютно голая коллега с воплями «Юхху!» на абсолютно голом Витасе, который стоял на четвереньках.

Зрители шоу историю не оценили и раскритиковали Анну за копание в чужом белье.

Ранее стало известно, что певица Анна Седокова решила отдохнуть без семьи
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