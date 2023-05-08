«Неужели гора родит мышь»: во Франции сомневаются в адекватности ожиданий Киева от контрнаступления

Французский политический комментатор и лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино высказал в социальных сетях неуверенность в оправданности амбиций Украины относительно контрнаступления. Свои сомнения он высказал в поговорке.
«Неужели гора родит мышь?»—написал политик, намекая на слишком высокие ожидания Киева, грозящие ничтожными результатами.
Комментарий Асселино был ответом на недавнюю статью Washington Post, в которой издание приводит сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова о «переоцененности» ожиданий мировой общественности от планируемого контрнаступления.
Лидер французской партии и раньше высказывался против поддержки Киева. Он указывал на «высокомерие и слепоту» западных властей и заявлял о необходимости прекратить спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Минобороны Украины заявил, что ожидание контрнаступления среди государств-союзников Украины переоценено.