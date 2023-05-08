В Виндзорском замке прошел праздничный концерт с участием звезд по случаю коронации Карла III

Первыми выступили исполнительница Вула Малинга и певец Джеруба, помогал им диджей Пит Тонг. Позже на сцене выступили рок-музыкант Стив Уинвуд, певец Олли Мерс, поп-звезда Кэти Перри, певец Лайонел Ричи, исполнительница Палома Фейт, певица Николь Шерзингер и исполнительница Тива Сэвидж.