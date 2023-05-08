В Виндзорском замке прошел праздничный концерт с участием звезд по случаю коронации Карла III

20 тысяч зрителей вживую наблюдали за праздничным концертом
Мероприятие по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его супруги королевы Камиллы прошла вечером в воскресенье, 7 мая.
Первыми выступили исполнительница Вула Малинга и певец Джеруба, помогал им диджей Пит Тонг. Позже на сцене выступили рок-музыкант Стив Уинвуд, певец Олли Мерс, поп-звезда Кэти Перри, певец Лайонел Ричи, исполнительница Палома Фейт, певица Николь Шерзингер и исполнительница Тива Сэвидж.
Также перед британской королевской семьей выступили бас-баритон Брин Терфель, певец Андреа Бочелли, композитор Алексис Френч, пианист-виртуоз Лан Лан и певец Зак Эйбл. Ведущим в праздничном концерте был актер Хью Бонневилль.
Ранее сообщалось, что изображение Елизаветы II на 20-долларовой купюре канадских долларов заменят на портрет Карла III.