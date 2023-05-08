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Бывший муж блогера Айзы репер Гуф подарил сыну на день рождения ноутбук за 350 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Бывший муж блогера Айзы репер Гуф подарил сыну на день рождения ноутбук за 350 тысяч рублей

Рэпер Гуф поздравил общего с бывшей женой Айзы сына Сэма с днем рождением и подарил парню игровой ноутбук, стоимость которого составляет около 350 тысяч рублей. Эту историю и Айза рассказала в своем Telegram-канале.

Как написала Айза, они с отцом захотели скинуться на подарок, потом девушка подумала, что можно предложить взять в долю и Алексея (настоящее имя репера Гуфа). Блогер позвонила ему и исполнитель предложил сам оплатить весь подарок.

Ранее стало известно, что бывшая жена Гуфа Айза посадила 13-летнего сына Сэма за руль.
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