Российский фильм «Вызов» удерживается в лидерах проката с момента премьеры

Кинокартина режиссера Клима Шипенко, ставшая первым художественным кинопроизведением, снятым в космосе, возглавила топ показов в день своей премьеры и ни разу не покидала эту позицию с того момента. Фильм уже собрал в прокате более миллиарда рублей.