Российский фильм «Вызов» удерживается в лидерах проката с момента премьеры

Фильм «Вызов», премьера которого состоялась 20 апреля, все еще удерживается в лидерах кинопроката в России и СНГ. За минувшие выходные картина собрала 212 миллионов рублей. Подобные данные публикует портал Kinobusiness.
Кинокартина режиссера Клима Шипенко, ставшая первым художественным кинопроизведением, снятым в космосе, возглавила топ показов в день своей премьеры и ни разу не покидала эту позицию с того момента. Фильм уже собрал в прокате более миллиарда рублей.
В выходные в тройку показов также вошли американский фантастический фильм «Стражи галактики 3» и российский мультфильм «Яга и книга заклинаний». Еще две российские картины попали в топ-10: «Юра дворник» на четвертом месте и «Помилование» на десятом.
Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» оказался лидером по продажам билетов на старте проката, обогнав «Форсаж 9» и «Джона Уика 4».